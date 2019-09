Blaulicht

08:24 Uhr | 09.09.2019

Aktivisten demonstrieren gegen Rodung

Baumbesetzungen in Wilhelmsburg

In Wilhelmsburg haben am Sonntag mehrere Aktivisten verschiedener Initiativen einige Bäume besetzt, um gegen die Rodung eines Waldstücks zu demonstrieren. In rund 8 Metern Höhe errichteten die Aktivisten mehrere Lager. Rund zehn Hektar Wald sollen hier bald für etwa 1.000 Wohnungen weichen. Zeitgleich fand in dem Gebiet ein Waldfestes mit zahlreichen Aktionen wie Yoga und Baumführungen statt – ebenfalls um auf die geplante Abholzung des Waldes aufmerksam zu machen.