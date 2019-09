Verkehr

10:32 Uhr | 08.09.2019

AK St. Georg behandelt immer mehr Verletzte

E-Scooter-Unfälle in Hamburg

In den letzten zwei Monaten hat es mehr E-Scooter Unfälle als mit dem Fahrrad gegeben. Das gab die Asklepios Klinik St. Georg bekannt. So wurden hier seit der Einführung am 21. Juni 35 Menschen nach einem E-Scooter-Unfall behandelt. 11 von Ihnen mussten sogar operiert werden. Das Problem: Viele der Nutzer fahren die Scooter ohne Helm und informieren sich im Vorwege nicht ausreichend über die Regeln. Einer der häufigsten Verstöße ist das Befahren des Gehweges, bei welchem Passanten immer wieder gefährdet werden.