Stadtgespraech

14:09 Uhr | 07.09.2019

Auftakt des Pilotprojektes

Kundenzentrum Mitte sonnabends geöffnet

Das Kundenzentrum Hamburg-Mitte hat am Sonnabend in der Zeit von 9-15 Uhr erstmals seine Türen geöffnet. Damit Hamburgerinnen und Hamburger dort auch am Wochenende etwa ihren Personalausweis beantragen oder einen neuen Wohnsitz melden können, stehen rund 50 Mitarbeiter zur Verfügung. Finanziert wird das Projekt von der Finanzbehörde. Bis Mai 2020 wird sich zeigen, ob das Angebot von den Bürgerinnen und Bürgen genutzt wird.