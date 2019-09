Blaulicht

18:30 Uhr | 06.09.2019

Streit um Drogen?

Schüsse in Neuallermlöhe

Nach Schüssen in Wandsbek, Lohbrügge und Barmbek in den vergangenen Wochen sind gestern am späten Abend nun wieder Schüsse gefallen. Dieses Mal in Neuallermöhe. Die Polizei konnte mit einer Sofortfahndung mehrere Verdächtige festnehmen. Das Opfer hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten.