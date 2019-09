Gesellschaft

14:15 Uhr | 06.09.2019

Vorbereitungen für großen Klimastreik laufen

Fridays for Future-Aktivisten vor dem Rathaus

Auf dem Rathausmarkt haben sich die Hamburger Fridays-for-Future-Aktivisten schon heute auf die anstehende Großdemo in zwei Wochen vorbereitet. Gemeinsam malten sie Demonstrationsschilder und arbeiteten an Protestsprüchen. Am 20. September ist ein internationaler Klimastreik geplant, zuletzt nahmen weltweit daran rund 1,6 Millionen Menschen teil. Allein in Hamburg gingen mehr als 25.000 Menschen auf die Straße um für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren.