10:24 Uhr | 06.09.2019

Das große Finale

Cheddar Burger Challenge 2019

In der Bullerei in der Schanze hat am Donnerstag das große Finale der Kerrygold Cheddar Burger Challenge 2019 stattgefunden. Insgesamt acht Finalisten haben in der Endrunde um den Titel gekämpft.