Blaulicht

08:03 Uhr | 06.09.2019

Vier Festnahmen

Schüsse in Neuallermlöhe

In Hamburg Allermöhe ist ein Mann letzte Nacht durch mehrere Schüsse verletzt worden. Diese trafen ihn in die Brust und ins Bein. Der Mann musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigte, wurden insgesamt offenbar vier Schüsse abgegeben. Drei von ihnen Trafen das Opfer. Zwei Verdächtige konnten in direkter Nähe zum Tatort festgenommen werden. Zwei weitere Verdächtige wurden in einem nahegelegenen Wohnhaus festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei ermittelt.