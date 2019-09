Stadtgespraech

19:26 Uhr | 05.09.2019

Senatsempfang zum Jubiläum

50 Jahre pro familia in Hamburg

Der pro familia Landesverband Hamburg feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat heute ein Senatsempfang mit Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks im Rathaus stattgefunden. Bereits seit 1969 bietet pro familia in Hamburg einen wichtigen Anlaufpunkt für Ratsuchende mit Fragen rund um die Themen Schwangerschaft und Geburt, sexuelle Gesundheit und Aufklärung. So berät der Landesverband mit 16 Mitarbeitern jährlich rund 20.000 Menschen jeden Alters und in den unterschiedlichsten Lebenslagen.