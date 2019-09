Verkehr

19:02 Uhr | 05.09.2019

Sperrung nach Wasserrohrbruch

Elbchaussee abgesackt

Erst gut zwei Wochen ist es her, als die Fruchtallee in Eimsbüttel fast komplett unter Wasser stand. Der Grund: Ein Wasserrohrbruch. Heute Vormittag dann der nächste Schock für Anwohner und Pendler in Blankenese: Auf der Elbchaussee ist ebenfalls ein Rohr gebrochen. Sowohl stadtein-als auch stadtauswärts musste die Elbchaussee zwischen den Straßen Hohenzollernring und der Liebermannstraße gesperrt werden – Chaos vorprogrammiert.