Verkehr

15:15 Uhr | 05.09.2019

7400 Ordnungswidrigkeiten in weniger als drei Monaten

Bilanz der Bewohnerparkzone Fuhlsbüttel

In der neuen Bewohnerparkzone in Fuhlsbüttel sind seit der Einrichtung Mitte Juni bereits rund 7400 Ordnungswidrigkeiten erfasst worden. Das geht aus einer kleinen Anfrage der CDU an den Senat hervor. Unter anderem wurden 250 Falschparker abgeschleppt. Der Landesbetrieb Verkehr hatte die Bewohnerparkzone eingerichtet, um das Langzeitparken, insbesondere von Flugreisenden zu verhindern. Insgesamt wurden 3.450 Bewohnerparkausweise erteilt.