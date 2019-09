Politik

14:59 Uhr | 05.09.2019

Jahresfest der Landesvertretung

Hamburg in Berlin

Hamburg in Berlin: Gestern haben Bürgermeister Peter Tschentscher und Staatsrätin Annette Tabarra zum traditionellen Jahresfest der Hamburger Landesvertretung in Berlin geladen. Rund 2500 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Medien feierten bei sommerlichen Temperaturen am Tempodrom und kamen zu Gesprächen zusammen. Die Kosten für das Jahresfest werden von Sponsoren getragen. Hauptaufgabe der Landesvertretung in Berlin ist es, die Interessen Hamburgs unter anderem gegenüber der Bundesregierung zu wahren.