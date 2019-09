Stadtgespraech

06:59 Uhr | 05.09.2019

Stars zu Besuch im Kino

"Downton Abbey" in Hamburg vorgestellt

Vier Jahre nach dem Ende der Britischen Erfolgsserie „Downton Abbey“ setzt nun ein Spielfilm die Geschichte um die Herrschaft und das personal eines englischen Adelshauses fort. Alle Schauspieler waren gestern in Hamburg, um den Film vorzustellen.“Downton Abbey“ startet am 19. September in den deutschen Kinos.