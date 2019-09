Stadtgespraech

17:55 Uhr | 04.09.2019

Fertigstellung im August 2020 geplant

Keine Verzögerungen nach Feuer im CCH

Bereits seit 2017 wird das CCH in Hamburg grundlegend erneuert. Und immer wieder kam es während der Bauarbeiten zu Verzögerungen. Zuletzt hatte die Stadt deshalb das 194 Millionen Euro teure Projekt mit weiteren 36 Millionen Euro aufgestockt. Doch verantwortliche Bauleiter und die Stadt hatten immer wieder betont, dass trotz Verzögerungen die Sanierungsarbeiten im August kommenden Jahres fertiggestellt werden. Gestern dann der Schock: Das Flachdach der Großbaustelle steht kurzzeitig in Flammen. Ist das Großbauprojekt jetzt in Gefahr?