Blaulicht

11:43 Uhr | 04.09.2019

400 Meter Frachter kollidierte mit Fähre

Schiffs-Kollision: Schaden höher als gedacht

Der entstandene Schaden durch die Kollision eines Frachters mit der Hafenfähre „Finkenwerder“ ist wohl höher als zunächst angenommen. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des "Hamburger Polizei Journals“ hervor. An der Fähre und dem Anleger soll ein erheblicher Schaden von knapp einer Million Euro entstanden sein. Bisher war eine sechsstellige Summe geschätzt worden. Im Februar war das 400 Meter lange Containerschiff "Ever Given" vom Kurs abgekommen und mit der Hafenfähre am Anleger Blankenese kollidiert.