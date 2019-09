Blaulicht

08:35 Uhr | 04.09.2019

Fahrzeug sichergestellt

Polizei stürmt Shisha-Bar in Eilbek

Die Polizei hat am Nachmittag eine Shisha-Bar in Eilbek gestürmt und mehrere Personen festgenommen. Auch ein Fahrzeug wurde dabei sichergestellt. Hintergrund soll ein vorher eskalierter Streit zwischen rund 15 Personen an der Ecke Johanniswall/Steinstraße gewesen sein. Im Zuge dieses Streits zog eine Person offenbar ein Messer. Nach der Auseiandersetzung flüchteten wohl einige der beteiligten Personen in die Shisha-Bar.