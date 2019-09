Sport

Vor dem Spiel gegen die Niederlande

Nationalelf zu Gast im Millerntorstadion

Sportlich steht in diesen Tagen hier bei uns in Hamburg alles im Zeichen der Nationalmannschaft. Gestern Abend trudelten die deutschen Spieler nacheinander im Luxushotel The Fonteney an der Alster ein. In den kommenden Tagen bereitet sich das Team von Jogi Löw hier bei uns auf das EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande am Freitag vor. Heute stand die erste Trainingseinheit im Millerntorstadion an.