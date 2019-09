Stadtgespraech

17:22 Uhr | 03.09.2019

12 Kreuzfahrtschiffe gehen im Hafen vor Anker

Hamburg Cruise Days starten nächste Woche

Bereits zum siebten Mal finden in der kommenden Woche die Hamburg Cruise Days statt. Vom 13. bis 15. September werden insgesamt 12 Kreuzfahrt-Riesen in der Hansestadt vor Anker gehen. Gleichzeitig findet ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm entlang der Hafenkante statt. Passend zu den Cruise Days taucht der Lichtkünstler Michael Batz den Hafen ab dem 6. September in blaues Licht. Insgesamt werden hier in Hamburg zu der Großveranstaltung rund 500.000 Besucher erwartet. Das Kreuzfahrt-Festival findet alle zwei Jahre statt und sorgt vor allem bei Umweltschützern für viel Kritik.