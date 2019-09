Blaulicht

11:45 Uhr | 03.09.2019

Auch Schiffsverkehr war beeinträchtigt

Fliegerbombe nahe Blohm+Voss entschärft!

Die Fliegerbombe, die am Morgen in der Nähe der Werft Blohm+Voss gefunden worden war, konnte erfolgreich entschärft werden. Die Feuerwehr musste die umligenden Gebäude in einem Radius von 300 Metern evakuiert, bevor der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger entschärfen konnte. Auch der Schiffsverkehr war dadurch beeinträchtigt. Unter anderem wurden der alte Elbtunnel, einige Gebäude von Blohm+Voss, der Fähranleger Steinwerder sowie die Straßen in unmittelbarer Nähe zum Fundort gesperrt.