Stadtgespraech

09:20 Uhr | 03.09.2019

Blaualgen wohl Grund

Mehrere Alsterschwäne gestorben

In diesem Sommer sind bereits mehrere Alsterschwäne gestorben. Das bestätigte der Schwanenvater Olaf Nieß gegenüber Hamburg1. So seien Blaualgen und Vergiftungen der Schwäne offenbar der Grund für das Sterben. Inzwischen wurden aus diesem Grund bereits knapp 80 Tiere zurück ins Winterquartier auf dem Eppendorfer Mühlenteich gebracht. „Für die restlichen knapp 40 Schwäne auf der Oberalster besteht aktuell noch kein Risiko“, so Nieß auf Anfrage von Hamburg1.