Blaulicht

06:26 Uhr | 03.09.2019

Familiendrama in Altona-Nord

Mann tötet Bruder und verletzt Mutter schwer

In Altona-Nord hat ein Mann gestern Seinen Bruder mit einem Messer getötet und seine Mutter lebensgefährlich verletzt. Der 45-Jährige wurde noch am Tatort in der Isebekstraße festgenommen. Sein 44-jähriger Bruder erlag direkt nach der Tat seinen Verletzungen. Wie der Lagedienst der Polizei gegenüber Hamburg1 bestätigte, schwebt die 68-jährige Mutter noch immer in Lebensgefahr. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Hintergründe zu der Tat sind noch unklar.