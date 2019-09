Blaulicht

12:46 Uhr | 02.09.2019

Frau schwer verletzt

Unfall in Lokstedt

Bei einem Unfall in Lokstedt an der Kreuzung Niendorfer Straße/Grelckstraße ist am Montagmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Ein etwa 80-jähriger Mann fuhr die Frau so schwer an, dass diese kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die Verletzte wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar ist die Frau mit dem Kopf an die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geprallt. Vor Ort wurde ein Fahrtauglichkeitstest durchgeführt, den der Senior bestand. Die Unfallursache ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.