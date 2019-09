Verkehr

07:28 Uhr | 02.09.2019

"Sorgen für mehr Probleme"

Verkehrswende: E-Roller eher unbeteiligt

Umweltsenator Jens Kerstan glaubt nicht dran, dass die E-Roller zu der Verkehrswende in Hamburg einen Beitrag leisten. Das sagte er in einem Interview gegenüber Hamburg1. So würden die neuen Verkehrsmittel eher für mehr Probleme auf Hamburgs Straßen sorgen und weniger die Autos ersetzen. Seit Juni dieses Jahres sind E-Roller in Hamburg erlaubt.