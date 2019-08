Stadtgespraech

13:19 Uhr | 31.08.2019

Zum 25-jährigen Jubiläum von Peta

Protestaktion gegen das Töten von Tieren

Die Tierschutzorganisation Peta hat am Samstagvormittag in der Spitaler Straße mit einer Protestaktion gegen das Töten von Tieren für den Fleischkonsum aufmerksam gemacht. Unter dem Motto "Kein Lebewesen ist ein Lebensmittel" haben sich die Demonstranten halbnackt und mit Kunstblut beschmiert in lebensgroße, unter Zellophan verpackte Fleischschalen auf die Straße gelegt. Mit der Aktion will Peta zum 25-jährigen Jubiläum auf Tierrechte aufmerksam machen und mehr Menschen zum Umstieg auf eine veganen Lebensweise auffordern.