Blaulicht

11:52 Uhr | 31.08.2019

Fünf Menschen verletzt

Schwerer Unfall in Harburg

Bei einem schweren Unfall zwischen zwei PKW und einem Linienbus in Harburg sind am Freitagabend fünf Menschen verletzt worden. Nach ersten Angaben soll ein Mercedes in der Bremer Straße bereits Schlangenlinien gefahren sein und anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit einen Kleinwagen gerammt haben. Der Aufprall war so groß, dass der Mercedes sich über den Kleinwagen schob und dann mit dem Bus kollidierte. Der Mercedes-Fahrer, drei Frauen in dem Kleinwagen und die Busfahrerin wurden verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.