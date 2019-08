Verkehr

18:21 Uhr | 30.08.2019

Polizei will vermehrt kontrollieren

Nach Bus-Unfall am Dammtor

Die blitzschnelle Reaktion einer Busfahrerin hat gestern wohl einen größeren Unfall und schlimmere Verletzungen verhindert. Am Abend hatte ein Autofahrer vor dem Dammtor-Bahnhof versucht zu wenden und dabei den Bus mit rund 140 Insassen übersehen. 19 von ihnen wurden leicht verletzt. Der Unfall an dieser Stelle am Dammtor ist kein Einzelfall.