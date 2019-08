Stadtgespraech

17:54 Uhr | 30.08.2019

Anlass sind die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg

Erneute "Fridays for Future"-Demonstration

Auch heute haben in Hamburg wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler bei einer Fridays-for-Future Demonstration teilgenommen. Anlass waren dieses Mal die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Wochenende. Unter dem Motto „Solidarität mit Dresden und Potsdam“ machten die Demonstranten darauf aufmerksam, dass der kommende Landtag der letzte sein wird, der „das Ruder noch herumreißen und den Klimakollaps aufhalten könne“.