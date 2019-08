Gesellschaft

17:43 Uhr | 30.08.2019

Engagement in der Flüchtlingshilfe gewürdigt

5. Flüchtlingsforum in Hamburg

Zum fünften Mal hat heute das offene Forum Flüchtlingshilfe in Hamburg stattgefunden. In verschiedenen Themenrunden diskutierten engagierte Freiwillige, Hauptamtliche und Menschen mit eigenem Fluchthintergrund über aktuelle Fragen zum Thema Flüchtlingshilfe. Im Mittelpunkt standen dabei der gegenseitige Austausch und die Vernetzung untereinander. Mit der Veranstaltung möchte die Stadt Hamburg außerdem das vielfältige freiwillige Engagement in der Flüchtlingshilfe würdigen.