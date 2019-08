Verkehr

12:27 Uhr | 30.08.2019

Mehrere Auffahrten am Wochenende gesperrt

Asphaltierungsarbeiten auf der A7

Am Wochenende kommt es auf der A7 gleich zu mehreren Vollsperrungen. So werden die Auffahrten Schnelsen und Schnelsen-Nord in Richtung Norden ab heute Abend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr voll gesperrt. Grund hierfür sind Asphaltierungsarbeiten. Flugreisende sollten für die Anfahrt zum Airport mehr Zeit einrechnen. Auch die Anschlussstelle Waltershof wird in Richtung Norden voll gesperrt, am Sonntag von 4 bis 22 Uhr.