Verkehr

10:39 Uhr | 30.08.2019

Ob Tunnel oder Brücke ist noch unklar

Köhlbrand-Ersatz wohl über 1 Mrd. Euro

Der Ersatz für die Köhlbrandbrücke wird wohl über eine Milliarde Euro kosten. Das teilte Staatsrat Torsten Sevecke gestern im Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft mit. Ob es sich bei dem Ersatz um eine Brücke oder einen Tunnel handeln wird, ist noch nicht klar. Auch inwiefern sich der Bund an den Kosten beteiligen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Im September soll es darüber erneut Verhandlungen geben. Die alte Köhlbrandbrücke ist nach mehr als 40 Jahren Schwerlastverkehr am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und ist außerdem ein Hindernis für sehr große Schiff. Bis 2030 soll die neue Lösung in Betrieb genommen werden.