Kunst und Kultur

17:47 Uhr | 29.08.2019

Ausstellung über das Leben der Hamburger Ehrenbürgerin

100 Jahre Loki Schmidt

In diesem Jahr wäre Hamburgs berühmteste Kanzlergattin Loki Schmidt 100 Jahre alt geworden. Zu Ehren der engagierten Naturschützerin und Pädagogin hat heute ein Senatsempfang im Museum für Hamburgische Geschichte stattgefunden. Dort eröffnete Bildungssenator Ties Rabe die Ausstellung „Mit Loki in die Welt“, in der ab heute Fotos, Exponate und interaktive Elemente aus dem Leben der Ehrenbürgerin Hamburgs erzählen.