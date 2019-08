Sport

16:33 Uhr | 29.08.2019

"The Fontenay" beherbergt Löw-Truppe

Nationalteam zieht in Luxushotel

Die Fußball-Nationalmannschaft gastiert in Hamburg. Ab Montag bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw auf die Quali-Spiele gegen Holland und Nordirland vor. Dafür zieht der DFB-Tross in das Luxushotel „The Fontenay“. Die Unterkunft an der Außenalster gilt als teuerstes Hotel der Stadt.