16:33 Uhr | 29.08.2019

Testspiel in der Autostadt

HSV testet gegen Wolfsburg

Der HSV absolviert in der kommenden Länderspielpause am 5. September ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg. Der Bundesligist empfängt die Rothosen im Wolfsburger Aok-Stadion. Für Dieter Hecking ist es ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Der Fußballlehrer trainierte die Niedersachsen von 2013 und 2016 und erreichte in diesem Zeitraum die Europa League, eine Vize-Meisterschaft, die Champions League und den Gewinn des DFB-Pokals 2015.