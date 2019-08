Stadtgespraech

15:50 Uhr | 29.08.2019

Schüler können ihre Lehrer online bewerten

Neues Bewertungsportal für Lehrer

Die Schulbehörde startet ein neues Modell. Mit dem Projekt „Schülerfeedback“ sollen Schüler und Schülerinnen ihre Lehrer künftig in einem Internetportal bewerten können und konkrete Verbesserungsvorschläge geben können. Das gab Schulsenator Ties Rabe heute bekannt. Das neue Portal soll als wissenschaftliches begleitetes Pilotprojekt zunächst für 50 Schulen in Hamburg eingerichtet werden. Langfristig sollen sich aber alle Schulen beteiligen. Anders als bei anderen Portalen soll nur der betroffene Lehrer die jeweiligen Rückmeldungen zu sehen bekommen. Für viel Kritik hatte in der Vergangenheit ein umstrittenes Meldeportal der AFD gesorgt. Darin sollten Schüler ihre Lehrer melden, wenn sie die Partei im Unterricht kritisieren. Wie Rabe mitteilte hätte das vorgestellte Portal heute damit aber nichts zu tun.