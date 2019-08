Blaulicht

14:58 Uhr | 29.08.2019

55-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bramfelder Chaussee ist am Mittag ein 55-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigt, soll ein Sprinterfahrer eine durchgezogene Linie missachtet haben, wodurch der Gegenverkehr zu starkem Abbremsen gezwungen war. Der Motorradfahrer musste ausweichen und krachte in den Sprinter. Dabei wurde der 55-Jährige so schwer verletzt, das er in Lebensgefahr schwebt. Der Fahrer des Sprinters erlitt einen Schock, auch er musste behandelt werden.