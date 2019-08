Politik

14:32 Uhr | 29.08.2019

Grünen-Politikerin gilt als Spitzenkandidatin

Von Berg als Bezirksamtsleiterin Altona?

Die Suche nach einer Nachfolge von Altonas Bezirksamtsleiterin Liane Melzer geht voran. In der Bewerbung um die Leitungsstelle gilt Stefanie von Berg als Topkandidatin der Grünen. Gegenüber Hamburg 1 erklärte die Fraktionschefin der Grünen Altona, Gesche Böhlich, dass Stefanie von Berg als einzige, alle Ausschreibungskriterien vollumfänglich erfülle. Insgesamt habe es 10 Bewerber gegeben, so die Finanzbehörde. Sechs von ihnen wurden ausgeschlossen. Darunter auch die stellv. Fraktionsvorsitzende der Linken, Heike Sudmann. So soll ihr die formelle Führungserfahrung fehlen. Stefanie von Berg hat sich erst im November 2018 aus der Bürgerschaft verabschiedet. Das Amt als Feierabendparlamentarierin, Job und Familie seien zeitlich nicht mehr zu vereinbaren gewesen. Im Falle einer Wahl zur Altonaer Bezirksamtsleiterin wird Stefanie von Berg in Vollzeit arbeiten.