Wirtschaft

12:33 Uhr | 29.08.2019

Logistik-Branche sucht Personal

Arbeitslosenzahlen im August leicht gesunken

Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im letzten Monat leicht zurückgegangen. Das zeigen die aktuellen Arbeitsmarktzahlen aus dem August, die die Agentur für Arbeit heute bekannt gab. Rund 66.000 Menschen sind derzeit in Hamburg ohne Job. Freie Stellen gibt es aber dennoch: Besonders in der Logistik-Branche wird händeringend nach neuem Personal gesucht.