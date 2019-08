Sport

17:46 Uhr | 28.08.2019

Hinweise auf Vorteilsannahme

FC St. Pauli-Freikarten sorgen für Furore

Der Rolling-Stones Freikarten-Skandal im Bezirk Nord sorgte die vergangenen Monate für viel Ärger, nahm immer größere Dimensionen an und ist immer noch nicht ganz aufgeklärt, Doch jetzt wartet schon der nächste Freikarten-Skandal in Hamburg. Dieses Mal geht es um den Fc St. Pauli. Nach Berichten des ARD-Magazins “Panorama” soll der Kiezclub im Zeitraum von 2013-2016 VIP-Freikarten an den damaligen Bezirksamtsleiter und heutigen Innensenator Andy Grote, den Hamburger Polizeipräsidenten Ralf Martin Meyer sowie den ehemaligen Wirtschaftssenator Frank Horch vergeben haben.