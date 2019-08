Verkehr

16:41 Uhr | 28.08.2019

Pünktlich zum Ausbildungsstart 2020

365-Ticket kommt wohl schon nächstes Jahr

Das 365-Ticket für Auszubildende wird früher eingeführt als gedacht. So soll das vergünstigte Ticket bereits zum Start des nächsten Ausbildungsjahres, am 1. August 2020 eingesetzt werden. Das geht aus der heutigen Debatte der Hamburgischen Bürgerschaft hervor. Wie Verkehrssenator Michael Westhagemann mitteilte, sollen sich an dem 365 Euro teure Ticket sowohl die Stadt als auch Arbeitgeber über die Kammern finanziell beteiligten.