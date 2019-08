Verkehr

15:25 Uhr | 28.08.2019

1,3 Kilometer durchs Pergolenviertel

Neuer Abschnitt der Veloroute 5 eröffnet

Auf der Veloroute 5 ist der neue Abschnitt von der Sengelmannstraße im Norden bis zum Stadtpark im Süden heute offiziell eröffnet worden. Im Rahmen der Radkampagne „Fahr ein schöneres Hamburg" ist die etwa 1,3 Kilometer lange Verbindung im Pergolenviertel zur Eröffnung auffällig illuminiert worden. Die Stadt will damit das Thema “Radfahren” in Hamburg noch weiter vorantreiben. Die gesamte Veloroute 5 führt auf 23 Kilometern vom Zentrum der Stadt bis in den Nordosten Hamburgs.