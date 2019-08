Stadtgespraech

14:13 Uhr | 28.08.2019

Bäume pflanzen mit "Plant-for-the-Planet"

Per App zum Umweltschützer

Einer der sich intensiv mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt ist Felix Finkbeiner. Er pflanzt Bäume und will damit das Klima schützen. Jetzt hat er sogar eine APP entwickelt, mit der jeder auf der Welt per Mausklick einen Baum selber pflanzen oder gegen eine Spende pflanzen lassen kann. Wie das geht? App runter laden, einen Baum auswählen und das Projekt e-Wald auswählen. Gemeinsam mit Ewald Lienen und der Techniker Krankenkasse wollen die sog. #Waldverbesserer so neue Klimaschützer gewinnen.