Sport

11:33 Uhr | 28.08.2019

Testspielerfolg in Wilhelmsburg

Towers schlagen Sharks 103:64

Die Basketballer der Hamburg Towers haben ihr Testspiel gegen die Shanghai Sharks deutlich mit 103:64 gewonnen. Obwohl die Chinesen an Körpergröße deutlich überlegen waren, dominierten die Wilhelmsburger die Rebounds und verteidigten vor allem gegen Spielende exzellent. Resultat: 29 Würfe mehr als die Haie. In knapp einem Monat, am 30.09.2019, treten die Türme zum ersten Bundesliga-Spiel der Clubgeschichte beim amtierenden Meister FC Bayern München an.