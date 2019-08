Gesellschaft

10:32 Uhr | 28.08.2019

Monitor zeigt geringeren Verdienst von Frauen

Gleichstellung in Hamburg

Hamburg hat zum ersten Mal einen Gleichstellungsmonitor veröffentlicht. Darin wurden in Zusammenarbeit mit dem Statistikamt Nord alle Informationen zum Thema Gleichstellung von Männern und Frauen gebündelt. Der Monitor hat ergeben, dass Frauen, die in Vollzeit arbeiten, trotzdem 20 Prozent weniger verdienen als Männer. Weiterhin arbeiten immer noch weniger Frauen in Vollzeitberufen. Die Daten basieren auf 48 Indikatoren und werden laufend überarbeitet. Der Gleichstellungsmonitor wurde lange Zeit von Frauenverbänden gefordert. https://www.hamburg.de/gleichstellungsmonitor