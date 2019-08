Stadtgespraech

07:09 Uhr | 28.08.2019

Unwetter flutet Straßen und Keller

Gewitter, Hagel und Starkregen

Bis in den Abend hinein haben Unwetter gestern in Hamburg für Chaos gesorgt. Starkregen, Hagel und Gewitter wurden zur echten Herausforderung für Autofahrer und Fußgänger. Auch die Feuerwehr musste über 300 Mal ausrücken um vollgelaufene Keller und Straßen leer zu pumpen. Der Nordwesten Hamburgs war von den Unwettern am stärksten betroffen.