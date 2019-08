Wirtschaft

16:25 Uhr | 27.08.2019

240 Mio. Euro Schulden mehr sollen getilgt werden

Fortschreibung des Haushaltsplans 2019

Der Hamburger Senat hat heute die Fortschreibung des Haushaltsplans 2019 beschlossen. So sollen rund 240 Millionen Euro Schulden mehr getilgt werden als ursprünglich geplant. Mit rund 165 Millionen Euro soll außerdem das Sondervermögen Schnellbahnausbau aufstockt werden. Darüber hinaus plant Finanzsenator Dressel die Reserve und Risikovorsoge mit rund einer Viertel Milliarde Euro zu stärken, etwa für steigende Schülerzahlen, den Hafen oder wirtschaftlich schlechtere Zeiten. Jedes Jahr passt Hamburg die langfristigen Haushaltsplanungen an die tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt an.