13:35 Uhr | 27.08.2019

Breitere Fußwege und kleine Gastronomie-Pavillons

Machbarkeitsstudie der Binnenalster

An der Binnenalster sollen künftig breitere Fußwege und fünf kleine Gastronomie-Pavillons entstehen. Das geht aus der aktuellen Binnenalster-Studie hervor. Der CDU-Vorschlag einer großen Pontonanlage auf der Binnenalster soll demnach nicht umgesetzt werden. Am Montagabend ist in der „Patriotischen Gesellschaft“ in Hamburg die Untersuchung zur öffentlichen Nutzung der Uferbereiche der Hamburger Binnenalster vorgestellt worden.