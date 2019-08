Gesellschaft

17:51 Uhr | 26.08.2019

Erste legale Hanf-Plantage in Hamburg

Cannabis-Ernte in Harburg

Seit März 2017 können sich deutsche Patienten medizinisches Cannabis regulär beim Arzt verschreiben lassen. Seitdem wird das Interesse daran immer größer und damit auch das Geschäftsfeld Cannabis. Ein Landwirt aus Rönneburg ist nun genau in dieses Geschäft miteingestiegen und betreibt seit Frühjahr 2019 die erste legale Hanfplantage hier in Hamburg. Nun stand die erste Ernte an.