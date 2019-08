Sport

17:37 Uhr | 26.08.2019

Hecking: "Vieles, wie wir es uns vorstellen"

HSV bleibt Tabellenführer

Dank des 4:2 Sieges beim Karlsruhe SC konnte der Hamburger SV die Tabellenführung in der zweiten Fußball Bundesliga verteidigen. Am Tag danach ist Rothosen-Trainer Dieter Hecking begeistert, wie gut sein neues Team schon so früh in der Saison harmoniert.