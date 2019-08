Stadtgespraech

17:32 Uhr | 26.08.2019

Neues Kooperationsprojekt für Hamburger Schulen

"Digital macht Schule"

Gemeinsam mit der Joachim Herz Stiftung hat die Schulbehörde heute das neue Kooperationsprojekt „Digital macht Schule“ gestartet, um in den Hamburger Schulen das digitale Lernen zu verbessern. Insgesamt sollen hierbei 20 Schulen bei der Erarbeitung der Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung unterstützt werden. Laut Schulsenator Ties Rabe sollen die Schülerinnen und Schüler optimal auf die Anforderungen einer digitalen Arbeitswelt vorbereitet werden. Insgesamt investiert Hamburg in den nächsten fünf Jahren rund 50 Millionen Euro Landesmittel und weitere rund 125 Millionen Euro Bundesmittel für das Projekt „Lernen in der digitalen Welt“.