Stadtgespraech

13:28 Uhr | 26.08.2019

Lillis Veranstaltungstipps der Woche

Citykompass - Tickets zu gewinnen

Auch in dieser Woche ist wieder einiges los in Hamburg, dass sind Karos Tipps für die Woche und natürlich könnt Ihr wieder einige Tickets abstauben, unter anderem ein DOM-Paket im Gesamtwert von 200€!!! - Tonbandgerät- Stadtpark Freilichtbühne - Nutella Pop Up Cafe - Sofa Konzert - White Dinner am Harburger Außenmühlenteich - Discovery Dock Ihr wollt an der Verlosung teilnehmen? Dann schreibt uns eine Mail an citykompass@hamburg1.de oder teilt und kommentiert unseren Citykompass bei Facebook. Wir wünschen euch viel Glück!