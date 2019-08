Sport

19:27 Uhr | 25.08.2019

Elia Viviani gewinnt erneut

EuroEyes Cyclassics 2019

Bereits zum 24. Mal sind am Sonntag die Cyclassics in Hamburg ausgetragen worden. Bei bestem Sommerwetter gingen über 15.000 Radfahrer an den Start. Wahlweise konnten dabei entweder 60, 100 oder 160km zurückgelegt werden. Nach den Jedermannrennen gingen die Profis um Titelverteidiger Elia Viviani an den Start, der das Rennen in diesem Jahr zum 3. Mal in Folge für sich entscheiden konnte. Entlang der Strecke wurden die Sportler von 500.000 begeisterten Zuschauern angefeuert.